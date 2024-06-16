2024 Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 204150516 Burslu

204150516 | Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 204150516 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 204150516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 307,73389

Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 793.535

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204150516

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 307,73389

Başarı Sıralaması: 793.535

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,22765

Başarı Sıralaması:  676.502

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.25519

Başarı Sıralaması:  755454

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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