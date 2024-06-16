2024 Maltepe Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 204190370 Ücretli

204190370 | Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Anestezi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Maltepe Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 204190370 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 204190370 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 33+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 226,36121

Maltepe Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.048.632

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204190370

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 226,36121

Başarı Sıralaması: 2.048.632

Kontenjan 2022 – 2023 : 33+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,87949

Başarı Sıralaması:  2.089.031

Kontenjan 2022:  37+0

Yerleşen 2022:  Doldu-37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1604623

Kontenjan 2021:  24+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-18

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