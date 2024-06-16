2024 Maltepe Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 204190553 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 204190553 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 24+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-24 kişi yerleşmiştir.

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Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 207,89880

Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.420.709

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204190553

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 207,89880

Başarı Sıralaması: 2.420.709

Kontenjan 2022 – 2023 : 24+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-24

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197,14536

Başarı Sıralaması: 2.695.143

Kontenjan 2022: 29+0

Yerleşen 2022: Doldu-29

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---