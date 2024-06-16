2024 Maltepe Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 204150755 Burslu

204150755 | Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Adalet ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Maltepe Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 204150755 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 204150755 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 344,65414

Maltepe Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 461.162

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204150755

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 344,65414

Başarı Sıralaması: 461.162

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,16461

Başarı Sıralaması:  503.244

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278.94652

Başarı Sıralaması:  503288

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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