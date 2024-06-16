2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 111550469 Ücretsiz

111550469 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 111550469 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 111550469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Yerel Yönetimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler   Bölümü   Battalgazi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 235,07846

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.882.246

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111550469

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,07846

Başarı Sıralaması: 1.882.246

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,29677

Başarı Sıralaması:  1.983.630

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1615138

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-37

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 202451483 %50 İndirimli
2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 202451483 %50 İndirimli
2024 Adıyaman Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 100250767 Ücretsiz
2024 Adıyaman Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 100250767 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690187 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690187 Ücretsiz
2024 Anadolu Üni. Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050863 AÖ-Ücretli
2024 Anadolu Üni. Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050863 AÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları