2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 111551149 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 111551149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 241,46310

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.764.740

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111551149

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 241,46310

Başarı Sıralaması: 1.764.740

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,83760

Başarı Sıralaması: 1.835.586

Kontenjan 2022: 34+1

Yerleşen 2022: Doldu-35

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1492383

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-10