2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111551167 Ücretsiz

111551167 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111551167 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 111551167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Moda Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı   Bölümü   Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 247,52843

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.657.160

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111551167

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,52843

Başarı Sıralaması: 1.657.160

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,15677

Başarı Sıralaması:  1.642.778

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1602443

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-36

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