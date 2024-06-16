2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 111550724 Ücretsiz

111550724 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 111550724 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 111550724 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Akçadağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 229,49109

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.988.020

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111550724

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,49109

Başarı Sıralaması: 1.988.020

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,78516

Başarı Sıralaması:  2.091.356

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1617370

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-6

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