2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111570297 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 111570297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 236,62934
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.853.464
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111570297
ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 236,62934
Başarı Sıralaması: 1.853.464
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,37440
Başarı Sıralaması: 1.697.928
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1617456
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-21