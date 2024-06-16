2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 111551158 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 111551158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 243,74280

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.723.804

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111551158

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,74280

Başarı Sıralaması: 1.723.804

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,41343

Başarı Sıralaması: 1.542.011

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.36856

Başarı Sıralaması: 1447614

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41