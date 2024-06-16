2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 111550363 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 111550363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Akçadağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-59 kişi yerleşmiştir.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 268,13061

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.319.267

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111550363

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,13061

Başarı Sıralaması: 1.319.267

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,05875

Başarı Sıralaması: 1.197.296

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.4646

Başarı Sıralaması: 1210448

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47