2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111550706 Ücretsiz

111550706 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111550706 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 111550706 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Bahçe Tarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı   Bölümü   Battalgazi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 224,48672

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.085.202

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111550706

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 224,48672

Başarı Sıralaması: 2.085.202

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,52943

Başarı Sıralaması:  1.777.711

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1602259

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-33

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