2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 111570283 Ücretsiz

111570283 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 111570283 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 111570283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 263,20189

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.396.018

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111570283

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 263,20189

Başarı Sıralaması: 1.396.018

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,22763

Başarı Sıralaması:  1.165.069

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.26964

Başarı Sıralaması:  1186503

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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