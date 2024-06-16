2024 Malatya Turgut Özal Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 111550521 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 111550521 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 231,60464
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.947.754
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111550521
ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 231,60464
Başarı Sıralaması: 1.947.754
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,99559
Başarı Sıralaması: 1.853.902
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1580507
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-22