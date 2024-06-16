2024 Malatya Turgut Özal Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 111570292 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 111570292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Akçadağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 284,04611

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.088.068

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111570292

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 284,04611

Başarı Sıralaması: 1.088.068

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,39627

Başarı Sıralaması: 874.6

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248.87662

Başarı Sıralaması: 806897

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31