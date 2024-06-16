2024 Malatya Turgut Özal Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 111570292 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 111570292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Akçadağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 284,04611
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.088.068
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111570292
ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi
FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 284,04611
Başarı Sıralaması: 1.088.068
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,39627
Başarı Sıralaması: 874.6
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248.87662
Başarı Sıralaması: 806897
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31