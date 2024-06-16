2024 Malatya Turgut Özal Üni. İş Makineleri Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 111570320 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 111570320 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Arapgir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İş Makineleri Operatörlüğü Bölümüne Dolmadı-39 kişi yerleşmiştir.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 239,51685

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.800.180

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111570320

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Makineleri Operatörlüğü

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,51685

Başarı Sıralaması: 1.800.180

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-39

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,12369

Başarı Sıralaması: 1.786.417

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1617400

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-7