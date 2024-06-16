2024 Malatya Turgut Özal Üni. Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puanları ( Önlisans ) 111570490 Ücretsiz

111570490 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Malatya Turgut Özal Üni. Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puanları ( Önlisans ) 111570490 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü tercih kod numarası 111570490 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Endüstriyel Cam ve Seramik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Cam ve Seramik   Bölümü   Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Cam ve Seramik   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Puanı: 225,02148

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.074.758

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111570490

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstriyel Cam ve Seramik

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,02148

Başarı Sıralaması: 2.074.758

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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