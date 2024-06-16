2024 Malatya Turgut Özal Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 111550857 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 111550857 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Arapgir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-104 kişi yerleşmiştir.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 229,20146

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.993.585

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111550857

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,20146

Başarı Sıralaması: 1.993.585

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,29798

Başarı Sıralaması: 2.054.805

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1615395

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-26