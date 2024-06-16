2024 Lokman Hekim Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 208810058 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 208810058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-6 kişi yerleşmiştir.

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Lokman Hekim Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 308,34271

Lokman Hekim Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 786.741

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810058

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 308,34271

Başarı Sıralaması: 786.741

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,18518

Başarı Sıralaması: 376.962

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.56466

Başarı Sıralaması: 963435

Kontenjan 2021: 15+0

Yerleşen 2021: Doldu-15