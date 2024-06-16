2024 Lokman Hekim Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 208810081 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 208810081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Lokman Hekim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 251,30709

Lokman Hekim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.592.278

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810081

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 251,30709

Başarı Sıralaması: 1.592.278

Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,16775

Başarı Sıralaması: 1.584.478

Kontenjan 2022: 42+0

Yerleşen 2022: Doldu-42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.3932

Başarı Sıralaması: 1477763

Kontenjan 2021: 34+0

Yerleşen 2021: Doldu-34