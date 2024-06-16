2024 Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 208810026 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 208810026 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.
Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 302,42360
Lokman Hekim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 853.869
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208810026
ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli
Taban Puan: 302,42360
Başarı Sıralaması: 853.869
Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,59472
Başarı Sıralaması: 944.159
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249.42234
Başarı Sıralaması: 800636
Kontenjan 2021: 42+0
Yerleşen 2021: Doldu-42