2024 Lokman Hekim Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 208810060 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 208810060 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lokman Hekim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Lokman Hekim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 270,17261
Lokman Hekim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.288.158
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208810060
ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyaliz
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli
Taban Puan: 270,17261
Başarı Sıralaması: 1.288.158
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,45701
Başarı Sıralaması: 1.381.766
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204.35502
Başarı Sıralaması: 1386466
Kontenjan 2021: 42+0
Yerleşen 2021: Doldu-42