2024 Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 208810023 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 208810023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.
Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 365,44836
Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 334.091
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208810023
ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 365,44836
Başarı Sıralaması: 334.091
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 359,94063
Başarı Sıralaması: 341.672
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303.24757
Başarı Sıralaması: 341388
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8