2024 Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 208810023 Burslu

208810023 | Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 208810023 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 208810023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 365,44836

Lokman Hekim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 334.091

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810023

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 365,44836

Başarı Sıralaması: 334.091

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,94063

Başarı Sıralaması:  341.672

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303.24757

Başarı Sıralaması:  341388

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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