2024 Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 208810031 Burslu

208810031 | Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 208810031 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 208810031 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 334,91891

Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 534.587

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810031

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 334,91891

Başarı Sıralaması: 534.587

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,46607

Başarı Sıralaması:  537.837

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272.04334

Başarı Sıralaması:  562130

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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