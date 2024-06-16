2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300350737 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300350737 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 252,41581

Lefke Avrupa Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.573.386

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350737

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 252,41581

Başarı Sıralaması: 1.573.386

Kontenjan 2022 – 2023 : 22+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,62216

Başarı Sıralaması: 1.906.794

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.65167

Başarı Sıralaması: 1381898

Kontenjan 2021: 15+0

Yerleşen 2021: Doldu-15