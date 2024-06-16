2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300350394 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 300350394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 231,12672
Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.956.667
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300350394
ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı
ŞEHİR: Kktc-Lefke
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 231,12672
Başarı Sıralaması: 1.956.667
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 205,62172
Başarı Sıralaması: 2.514.716
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: Doldu-15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 190.28939
Başarı Sıralaması: 1579132
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3