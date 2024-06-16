2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300350394 Burslu

300350394 | Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300350394 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 300350394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 231,12672

Lefke Avrupa Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.956.667

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350394

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 231,12672

Başarı Sıralaması: 1.956.667

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,62172

Başarı Sıralaması:  2.514.716

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022:  Doldu-15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.28939

Başarı Sıralaması:  1579132

Kontenjan 2021:  3+0

Yerleşen 2021:  Doldu-3

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650898 %50 İndirimli
2024 Biruni Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 207650898 %50 İndirimli
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 202550881 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 202550881 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202590255 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202590255 İÖ-Ücretli
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104351479 Ücretsiz
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104351479 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları