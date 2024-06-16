2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 300351002 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 300351002 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Doldu-20 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 249,63198

Lefke Avrupa Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.620.828

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300351002

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 249,63198

Başarı Sıralaması: 1.620.828

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,70924

Başarı Sıralaması: 1.691.142

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.13399

Başarı Sıralaması: 1389886

Kontenjan 2021: 17+0

Yerleşen 2021: Doldu-17