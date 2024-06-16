2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 300350719 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 300350719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-23 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 224,15282

Lefke Avrupa Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.091.753

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350719

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 224,15282

Başarı Sıralaması: 2.091.753

Kontenjan 2022 – 2023 : 23+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-23

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196,67485

Başarı Sıralaması: 2.703.646

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1598973

Kontenjan 2021: 18+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-3