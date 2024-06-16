2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300350419 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300350419 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-30 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 269,10399

Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.304.285

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350419

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 269,10399

Başarı Sıralaması: 1.304.285

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,69299

Başarı Sıralaması: 1.411.942

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: Doldu-25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.29945

Başarı Sıralaması: 1092152

Kontenjan 2021: 22+0

Yerleşen 2021: Doldu-22