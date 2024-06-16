2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300351232 %50 İndirimli

300351232 | Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300351232 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 300351232 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi   Eczane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-18 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 203,57906

Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.507.396

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300351232

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 203,57906

Başarı Sıralaması: 2.507.396

Kontenjan 2022 – 2023 : 18+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-18

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  18+0

Yerleşen 2022:  Dolmadı-14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  18+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-0

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