2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300351232 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 300351232 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-18 kişi yerleşmiştir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 203,57906
Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.507.396
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300351232
ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Kktc-Lefke
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 203,57906
Başarı Sıralaması: 2.507.396
Kontenjan 2022 – 2023 : 18+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-18
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 18+0
Yerleşen 2022: Dolmadı-14
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 18+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-0