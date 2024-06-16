2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300351223 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 300351223 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 254,41820

Lefke Avrupa Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.539.491

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300351223

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 254,41820

Başarı Sıralaması: 1.539.491

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,26638

Başarı Sıralaması: 1.783.273

Kontenjan 2022: 17+0

Yerleşen 2022: Doldu-17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.61711

Başarı Sıralaması: 1277651

Kontenjan 2021: 17+0

Yerleşen 2021: Doldu-17