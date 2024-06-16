2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 300390334 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü tercih kod numarası 300390334 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanı: 195,41896

Lefke Avrupa Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.658.865

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300390334

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Koruma ve Kontrol

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 195,41896

Başarı Sıralaması: 2.658.865

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---