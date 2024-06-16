2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300390348 Burslu

300390348 | Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300390348 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 300390348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi   Bilişim Güvenliği Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Bilişim Güvenliği Teknolojisi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Güvenliği Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 269,51443

Lefke Avrupa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.298.000

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300390348

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilişim Güvenliği Teknolojisi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 269,51443

Başarı Sıralaması: 1.298.000

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,16240

Başarı Sıralaması:  1.986.756

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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