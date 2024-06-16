2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300350516 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300350516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 247,65113
Lefke Avrupa Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.655.014
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300350516
ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Kktc-Lefke
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 247,65113
Başarı Sıralaması: 1.655.014
Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,98845
Başarı Sıralaması: 1.705.759
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: Doldu-15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 194.38455
Başarı Sıralaması: 1533787
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12