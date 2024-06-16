2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300350588 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300350588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 40+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 302,52549

Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 852.707

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350588

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 302,52549

Başarı Sıralaması: 852.707

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,48486

Başarı Sıralaması: 839.113

Kontenjan 2022: 35+0

Yerleşen 2022: Doldu-35

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254.33976

Başarı Sıralaması: 743006

Kontenjan 2021: 30+0

Yerleşen 2021: Doldu-30