2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300350331 Burslu

300350331 | Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300350331 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300350331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-15 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 264,87692

Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.369.714

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350331

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 264,87692

Başarı Sıralaması: 1.369.714

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,99447

Başarı Sıralaması:  1.645.889

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022:  Doldu-15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202.58735

Başarı Sıralaması:  1413468

Kontenjan 2021:  15+0

Yerleşen 2021:  Doldu-15

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