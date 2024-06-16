2024 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 111490200 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 111490200 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 310,20254

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 766.462

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111490200

ÜNİVERSİTE: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 310,20254

Başarı Sıralaması: 766.462

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,39132

Başarı Sıralaması: 713.324

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261.26868

Başarı Sıralaması: 666649

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52