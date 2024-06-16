2024 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111490236 Ücretsiz

111490236 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111490236 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü tercih kod numarası 111490236 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi   İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü   Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş ve Uğraşı Terapisi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş ve Uğraşı Terapisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanı: 281,66587

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.120.890

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111490236

ÜNİVERSİTE: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: İş ve Uğraşı Terapisi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 281,66587

Başarı Sıralaması: 1.120.890

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,12119

Başarı Sıralaması:  1.081.275

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.42177

Başarı Sıralaması:  976862

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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