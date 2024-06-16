2024 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 111490201 Ücretsiz

111490201 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 111490201 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 111490201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği   Bölümü   Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 285,50841

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.068.031

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111490201

ÜNİVERSİTE: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,50841

Başarı Sıralaması: 1.068.031

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,97100

Başarı Sıralaması:  989.885

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247.73043

Başarı Sıralaması:  820784

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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