2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251914 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 103251914 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 227,76199
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.021.430
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103251914
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Yapı Denetimi
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 227,76199
Başarı Sıralaması: 2.021.430
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,48717
Başarı Sıralaması: 2.122.761
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1612570
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10