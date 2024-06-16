2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251914 Ücretsiz

103251914 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251914 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 103251914 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Yapı Denetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi   Bölümü   Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 227,76199

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.021.430

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251914

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Denetimi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,76199

Başarı Sıralaması: 2.021.430

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,48717

Başarı Sıralaması:  2.122.761

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1612570

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-10

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