2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103290202 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 103290202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 239,05990
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.808.627
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103290202
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Turist Rehberliği
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 239,05990
Başarı Sıralaması: 1.808.627
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,52845
Başarı Sıralaması: 1.908.944
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1547961
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-3