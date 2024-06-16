2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103290184 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 103290184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 247,19801

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.662.792

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290184

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,19801

Başarı Sıralaması: 1.662.792

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,24778

Başarı Sıralaması: 2.008.388

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1570670

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-15