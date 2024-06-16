2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103290183 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 103290183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Posta Hizmetleri Bölümü Altıntaş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 226,63634

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.043.221

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290183

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Posta Hizmetleri

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,63634

Başarı Sıralaması: 2.043.221

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,39977

Başarı Sıralaması: 2.496.293

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1583947

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-6