2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103251005 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü tercih kod numarası 103251005 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otobüs Kaptanlığı Bölümü Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otobüs Kaptanlığı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Otobüs Kaptanlığı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban Puanı: 234,00508

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.902.284

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251005

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Otobüs Kaptanlığı

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,00508

Başarı Sıralaması: 1.902.284

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,10507

Başarı Sıralaması: 1.918.512

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1598356

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-19