2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Taban Puanları ( Önlisans ) 103290194 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü tercih kod numarası 103290194 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Altıntaş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Nüfus ve Vatandaşlık Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Puanı: 243,99339

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.719.377

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290194

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Nüfus ve Vatandaşlık

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,99339

Başarı Sıralaması: 1.719.377

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,65353

Başarı Sıralaması: 1.537.470

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.83888

Başarı Sıralaması: 1192202

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36