2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 103271336 İÖ-Ücretli

103271336 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 103271336 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 103271336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Mekatronik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mekatronik   Bölümü   Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-36 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 262,69268

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.404.099

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103271336

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 262,69268

Başarı Sıralaması: 1.404.099

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-36

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,15635

Başarı Sıralaması:  1.386.837

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.15981

Başarı Sıralaması:  1298847

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

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