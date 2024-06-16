2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 103270241 İÖ-Ücretli

103270241 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 103270241 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 103270241 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Makine   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine   Bölümü   Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 249,30477

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.626.429

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103270241

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 249,30477

Başarı Sıralaması: 1.626.429

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,83299

Başarı Sıralaması:  1.649.120

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1616614

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-33

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