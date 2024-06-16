2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251192 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103251192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-36 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 263,18141
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.396.347
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103251192
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 263,18141
Başarı Sıralaması: 1.396.347
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-36
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,59487
Başarı Sıralaması: 1.250.050
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.59176
Başarı Sıralaması: 1249984
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36