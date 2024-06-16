2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eser Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 103290226 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eser Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eser Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eser Koruma Bölümü tercih kod numarası 103290226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eser Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eser Koruma Bölümü Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eser Koruma Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Eser Koruma Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban Puanı: 225,60097
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.063.296
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103290226
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Eser Koruma
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 225,60097
Başarı Sıralaması: 2.063.296
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210,16727
Başarı Sıralaması: 2.404.504
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1120993
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-1