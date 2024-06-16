2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103290175 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103290175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 232,73631
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.926.259
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103290175
ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
FAKÜLTE: Çini Sanatı ve Tasarımı
ŞEHİR: Kütahya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 232,73631
Başarı Sıralaması: 1.926.259
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,48192
Başarı Sıralaması: 2.050.530
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1552883
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-7