2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103290175 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103290175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 232,73631

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.926.259

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290175

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Çini Sanatı ve Tasarımı

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,73631

Başarı Sıralaması: 1.926.259

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,48192

Başarı Sıralaması: 2.050.530

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1552883

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-7